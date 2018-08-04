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Şili'de plastik poşet kullanımı yasaklandı

Şili'de plastik poşet yasağıyla ilgili yasa Kongre'de kabul edildi.

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Şilide plastik poşet kullanımı yasaklandı

BBC'nin haberine göre, Şili'de plastik poşet yasağıyla ilgili yasa, Kongre'de kabul edildi ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera tarafından onaylandı.

Yasa çerçevesinde küçük dükkanların iki yıl, daha büyük işletmelerin 6 ay içinde plastik poşet kullanımına son vermesi gerekiyor.

Bu süre içinde ayrıca her bir müşteriye en fazla iki poşet verilmesi şartı bulunuyor.

Yasağa uymayanlar 370 dolar ceza ödeyecek.

Pinera, yeni kuralların Şili'nin daha temiz bir ülke haline getirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirterek, "Her şeyin kullanılıp bir kenara atıldığı kullan-at kültüründen uzaklaşıp sağlıklı geri dönüşüm kültürüne geçiş yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şili, plastik poşet
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