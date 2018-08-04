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ABD'den Güneydoğu Asya'nın güvenliğine 300 milyon dolar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Güneydoğu Asya'da güvenlik için yaklaşık 300 milyon dolarlık fon sağlayacağını taahhüt etti.

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ABDden Güneydoğu Asyanın güvenliğine 300 milyon dolar

Japonya haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hint Pasifiği'nde bölgesel güvenliği artırmaya bağlılıkları çerçevesinde tüm bölgede güvenlik iş birliğini güçlendirmeye yaklaşık 300 milyon dolarlık fon sağlayacaklarını bildirdi. 

Pompeo fonun, deniz güvenliğini güçlendirme, insani yardımı, barış gücü ve uluslararası tehditlere karşı koyma kabiliyetlerini geliştirme amacı taşıdığını söyledi.

Fonun, Çin'in bölgede artan etkisi ve Güney Çin Denizi'ndeki mülkiyet iddialarına yanıt niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: pompeo, Güneydoğu Asya, Fon, abd
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