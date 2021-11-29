Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şili'de Omicron önlemi: 7 Afrika ülkesinden ülkeye girişler yasaklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şili koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle ülkede ikamet etmeyen ve son 14 günde 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.
Şili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 14 günde Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te bulunmuş, Şili'de ikamet etmeyen yabancıların, 1 Aralık'tan itibaren ülkeye giremeyeceğini duyurdu.
Bu ülkelerden gelen, Şili'de ikamet eden yabancılar ile Şili vatandaşlarının ülkeye girişte PCR testi yaptırmaları ve negatif test sonucuyla aşı kartı olsa bile en az 7 gün karantinada kalmaları gerekecek.
PCR testi pozitif çıkan ve Omicron varyantı taşıdığından şüphelenilen kişilerin, yetkililerin gösterdiği yerlerde karantinaya gireceği açıklandı.
Etiketler: Şili Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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