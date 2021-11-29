Şili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 14 günde Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te bulunmuş, Şili'de ikamet etmeyen yabancıların, 1 Aralık'tan itibaren ülkeye giremeyeceğini duyurdu.

Bu ülkelerden gelen, Şili'de ikamet eden yabancılar ile Şili vatandaşlarının ülkeye girişte PCR testi yaptırmaları ve negatif test sonucuyla aşı kartı olsa bile en az 7 gün karantinada kalmaları gerekecek.

PCR testi pozitif çıkan ve Omicron varyantı taşıdığından şüphelenilen kişilerin, yetkililerin gösterdiği yerlerde karantinaya gireceği açıklandı.