Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Klaus Holetscheck, eyalet sağlık bakanları toplantısının ardından, bakanların eczanelerde ve diş kliniklerinde de aşı yapılabilmesi için federal hükümetten yasal düzenleme hazırlamasını talep ettiğini söyledi.

Bunun geçici bir izinle mümkün olabileceğini belirten Holetschek, yıl sonuna kadar 20 milyon hatırlatma dozu yapılması gerektiğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 5-11 yaşındaki çocuklar için aşıya onay vermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Holetschek, AB Komisyonu'ndan aşıya 20 Aralık'tan daha erken kullanım izni vermesini istedi.

Merkel, eyalet başbakanlarıyla salgındaki durumu ele alacak

Almanya’da artan vaka sayılarından ve bazı bölgelerde hastanelerin kapasite sınırına gelmesinden dolayı yarın Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, salgındaki durumu ele almak için çevrim içi toplantı düzenleyecek.

Yeni tedbirlerin de gündemde olacağı toplantıya Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz da katılacak.