G7 ülkeleri; İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya sağlık bakanları toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir COVID-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadeleri yer aldı.

Bu nedenle, bakanların Omicron varyantıyla ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın hem varyantı tespit etme hem de diğer ülkeleri uyarma konusundaki örnek çalışmalarından övgüyle bahsedildi.

Bakanlar aralıkta tekrar bir araya gelecek

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kapsamında, uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar ayrıca, aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul etti, operasyonel yardım sağladı, bağış taahhütlerimizi ileriye taşıdı ve aşıya ilişkin yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi destekledi. Bakanlar, önümüzdeki haftalarda bilgi paylaşmak ve Omicron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. Bakanlar, aralıkta tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulundu."