Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı tespit edildi.

Gelecek ay güçlendirici aşı uygulanacak

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı aldı.

Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi'nin (JCVI) tavsiye kararıyla gelecek aylarda 25 milyondan fazla kişiye güçlendirici aşının uygulanması öngörülüyor.

İkinci aşıyla güçlendirici aşı arasındaki süre 6 aydan 3 aya düşürülecek.

3. doz aşılar, BioNTech-Pfizer veya yarım doz Moderna aşısından yapılacak.

İngiliz hükümeti tavsiye kararını destekliyor



İngiltere'de bugün itibarıyla 11 Omicron vakası tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni varyantın hızla yayıldığını ve aşıların etkinliğini etkileyebileceğini söyledi.

Virüse karşı stratejinin, savunmayı güçlendirmek olduğunun altını çizen Javid, JCVI'nin tavsiye kararını kabul ettiğini duyurdu.

JCVI Başkanı Profesör Wei Shen Lim ise "Güçlendirici dozu almak, Omicron varyantına karşı koruma seviyemizi artırmaya yardımcı olacaktır. Bu, özellikle önümüzdeki aylarda varyantın hayatımız üzerindeki etkisini azaltmamız için önemli bir yol" dedi.