Kırmızı periler, fırtına bulutlarının çok üzerinde meydana gelen, genellikle alttaki bir gök gürültüsü bulutu ile yer arasındaki pozitif şimşek deşarjlarıyla tetiklenen büyük ölçekli elektrik boşalmalarıdır.

Bununla birlikte, kırmızı peri Dünya atmosferinde yüksekte, bazen 50-90 kilometre yükseklikte görünüyor.

İnsanlar yüzyıllardır, gökyüzündeki gizemli kırmızı ışıklar hakkında halk hikayeleri anlatıyorlar.

Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların çektikleri de dahil olmak üzere binlerce kez fotoğraflanıp filme alınsalar da, kırmızı periler hala oldukça nadir bir gökyüzü olayı.

ESO'dan gelen bu yeni fotoğraf adeta bir tablo gibi görünüyor.