Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), aşının çalışmalarını ve sonuçlarını analiz eden 22 uzmanın katıldığı panelde oy birliğiyle alınan kararla aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

ISP Başkan Yardımcısı Heriberto Garcia, Pfizer-BioNTech aşısının onaylandığını ve Sağlık Bakanlığının toplu aşılama planı üzerinde çalışabileceğini söyledi.

İlk etapta, ülkede yüksek risk grubundaki 15 bin kişiye uygulanması planlanıyor. Aşının gelecek hafta ülkeye getirileceği tahmin ediliyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de, bugüne kadar 576 bin 731 kişide koronavirüs görüldü, 15 bin 959 kişi hayatını kaybetti.