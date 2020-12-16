Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüse yakalanmış biriyle temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temaslı olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: ABD
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