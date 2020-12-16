ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temaslı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gizlilik hakları dolayısıyla o kişinin kimliğini açık edemeyiz. Bakan'ın testi negatif çıktı. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) prosedürleri gereğince karantinada kalacak. Bakanlığın sağlık ekipleri tarafından yakından izlenecektir" ifadeleri kullanıldı.