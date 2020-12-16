Maliye Bakanlığının yayımladığı belgeye göre, 2021 yılı bütçesinde savunmaya, 2020'ye göre yüzde 4 düşüşle 46,7 milyar dolar ayrıldı. Askeri harcamalar yüzde 17,7'lik payla sağlık harcamalarıyla birlikte, eğitimden sonra bütçede ikinci sırayı paylaştı.

Suudi Arabistan hükümeti, eğitime 2021 yılı bütçesinin yüzde 18,8'ine tekabül eden 49,6 milyar dolar ayırdı.

Gelirlerin 226,4 milyar dolar, harcamaların ise 264 milyar dolar olması öngörülen 2021 bütçesinde, 37,6 milyar dolarlık açık bekleniyor.

Maliye Bakanlığı ekim ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş üzerine genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk 9 aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

