Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan 2021'de savunmaya 46,7 milyar dolar ayırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suudi Arabistan, 2021 yılı mali bütçesinin yüzde 17,7'sine tekabül eden 46,7 milyar doları askeri harcamalara ayırdı.
Maliye Bakanlığının yayımladığı belgeye göre, 2021 yılı bütçesinde savunmaya, 2020'ye göre yüzde 4 düşüşle 46,7 milyar dolar ayrıldı. Askeri harcamalar yüzde 17,7'lik payla sağlık harcamalarıyla birlikte, eğitimden sonra bütçede ikinci sırayı paylaştı.
Suudi Arabistan hükümeti, eğitime 2021 yılı bütçesinin yüzde 18,8'ine tekabül eden 49,6 milyar dolar ayırdı.
Gelirlerin 226,4 milyar dolar, harcamaların ise 264 milyar dolar olması öngörülen 2021 bütçesinde, 37,6 milyar dolarlık açık bekleniyor.
Maliye Bakanlığı ekim ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş üzerine genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk 9 aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan
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