Le Monde gazetesinin özel haberinde ülkedeki polis şiddeti tanıklarla anlatıldı. Haberde 57 yaşındaki eski polis Eric Verzele, 1981’de polis olduğunu, sonrasında Cumhuriyet Güvenlik Birliğinin (CRS) çevik kuvvet ekibine katıldığını söyledi.

“CRS olarak, sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik" diyen Verzele, bunu eleştirdiği için kendisiyle alay edildiğini anlattı.

Verzele, zayıfları korumak için başladığı mesleğini 2017 yılında bırakmaya karar verdi.

Fransız polis sert müdahalenin "işlerinin gereği" olduğunu savundu

2000’lerin ortasında polis olan Arthur da meslektaşlarının her gün şiddet dolu müdahalelerde bulunduğunu, yine de şiddet ve ırkçı tutumların azınlıkta olduğunu söyledi.

Sylvie adlı 50 yaşındaki kadın polis ise, sert müdahalelerin işlerinin gereği olduğunu savundu.

“İnsanlar, her gün tükürülmenin, taşlanmanın, hakaret görmenin ne demek olduğunu bilmiyor” diyen Sylvie, halkla aralarının giderek açıldığı hissettiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıl CRS biriminde görev yapan Bastien ise hem göstericiler hem de güvenlik güçleri tarafında şiddette artış olduğunu anlattı.

Görüşüne başvurulan polislerin çoğu, 8 aylık polislik eğitiminin çok kısa olduğunu, mesleğe başladığında birçok polisin halen hazır olmadığı eleştirisini yaptı.