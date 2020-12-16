Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 131 bini aştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Filistin'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 1156'ya yükseldi, vaka sayısı da 131 bini geçti. Son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'de son 24 saatte 26 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 240 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Yeni vakaların 1305'inin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 935'inin ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 137 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu ve 39 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin'de (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1156'ya, vaka sayısı 131 bin 37'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 104 bin 813 oldu.
Etiketler: Koronavirüs
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