Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yarım ton kokain yüklü terk edilmiş tekne karaya vurdu
Pasifik ülkesi Marshall Adaları'nda yarım tonun üzerinde kokain yüklü terk edilmiş bir tekne, mercan adasında karaya vurdu.
Independent'in haberine göre, 640 kilo kokain yüklü terk edilmiş tekne geçen hafta Ailuk atolunda bulundu.
Teknenin, Orta ya da Güney Amerika'dan Pasifik ülkesine doğru en az bir yıldır sürükleniyor olabileceği ifade edildi.
Kokainin, Marshall Adaları'nda bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu sanılıyor.
Küçük bir miktar uyuşturucunun analiz için saklandığı, kalan kısmının yakılarak imha edildiği kaydedildi.
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