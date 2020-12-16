Ruhani, ABD'de Joe Biden döneminde Washington'un nükleer anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını beklediklerini söyledi.

Bugünkü şartların, anlaşmanın imzalandığı 2015'teki şartlardan farklı olduğunu belirten Ruhani, ülkesinin askeri ve nükleer kapasitesinin 2015'tekiyle mukayese edilemeyecek kadar arttığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, tüm bunlara rağmen ABD'nin taahhütlerine geri dönmesi halinde İran'ın da attığı adımları anlaşmadaki taahhütlerine uyumlu hale getireceğini kaydetti.

Trump'a: Allah'a şükür yönetiminin son günlerini yaşıyor

ABD Başkanı Trump'ı "hukuk tanımaz" ve "terörist" olarak niteleyen Ruhani, "Ülkesinde başkan olan ABD'nin en asi ve en kanunsuz adamı Allah'a şükür yönetiminin son günlerini yaşıyor." dedi.

Ruhani, şöyle devam etti:

"Bazıları Biden'ın gelişinden mutlu olduğumuzu söylüyor. Hayır Biden'ın gelişinden mutlu değiliz ancak Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz. Bu kadar suç işleyen, katil ve terörist olan bu adam aşı temini konusunda dahi bize merhamet etmedi. Hiçbir değere bağlı kalmayan bu zorbanın devrilmiş olmasından çok mutluyuz."