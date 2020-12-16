Br grup Yahudi yerleşimci, gece saatlerinde Halhul beldesindeki El-Cumcume tepesi bölgesine baskın düzenledi.

Yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında bölgede kamp alanı oluşturdu, çadır kurdu.

Yahudi yerleşimciler, bu adımla bölgede Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi hedefliyor.

Halhul Belediye Başkanı Hicazi Murib, bölgenin, halkın özel mülkü olduğunu ve tapularının bulunduğunu söyledi.

Murib, yerleşimcilerin bu girişimini kınayarak, Filistinlilerin topraklarına yerleşim birimi kurmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

250'den fazla yasa dışı yerleşim birimi var

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.