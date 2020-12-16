Komisyon, Libya Savunma Bakanlığı tarafından kuruldu.

Komisyonun görevi, Hafter'e bağlı silahlı grupların işlediği savaş suçları ve insanlık suçları hakkında uluslararası insan hakları organlarını bilgilendirmenin yanında, süren davaları takip ederek mağdurların talep ve haklarını desteklemek olacak.

Arap ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle darbeci Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, 4 Nisan 2019'da uluslararası alanda tanınan hükümetin merkezi başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter'e bağlı silahlı gruplar tarafından yapılan saldırılarda, büyük maddi kaybın meydana gelmesinin yanı sıra pek çok yerleşim alanı hedef alınmıştı. Bu saldırılar çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.