Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de ilk haftada 137 bin 897 kişiye COVID-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılama programının ilk haftasında 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi.
Aşı çalışmalarından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadhim Zahawi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastaneler tarafından ilk 7 günde 137 bin 897 kişinin aşılandığını duyurdu.
Zahawi, sayıyı "gerçekten iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.
Buna, pazartesi günü başlayan aile hekimlikleri tarafından yapılan aşılama çalışmalarındaki sayıların dahil olmadığı belirtildi.
Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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