Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de 2 bin 862 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 362 bin 953'e ulaştı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 22'ye çıktı.
Yedioth Ahronoth gazetesi, vaka sayılarının artması nedeniyle İsrail hükümetinin tedbir amaçlı ek kısıtlamalar getireceğini öne sürdü.
İsrail yönetimi, vaka sayılarının düşmesi üzerine ülkede uygulanan kısıtlamaları ekim ayının başından itibaren hafifletmeye başlamıştı.
Etiketler: İsrail Koronavirüs
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