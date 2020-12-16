Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 artarak 52 bin 883'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 883'e, vaka sayısının da 1 milyon 131 bin 77'ye çıktığını aktardı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 678'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 844 bin 430 olduğunu ifade etti.
Ülkede 6 milyon 846 bin 781 test uygulandığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 12 ilçenin "kırmızı", 288 ilçenin "turuncu" ve 148 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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