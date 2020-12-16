Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 212 bin 82 artışla 17 milyon 155 bin 979'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçerken, toplam test sayısı 225 milyona yaklaştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 653 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 143 binden fazla vakayla da Florida izliyor.