Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de 1 günde 3 bin 134 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e ulaştı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 212 bin 82 artışla 17 milyon 155 bin 979'a çıktı.
İyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçerken, toplam test sayısı 225 milyona yaklaştı.
Ülkede California eyaleti 1 milyon 653 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 143 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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