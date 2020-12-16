Dünyada vaka sayısı 74 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 74 milyonu aştı.
Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 5 bin 172'ye yükseldi.
ABD, 17 milyon 158 bin 653 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke. Vaka sayısında ülkeler şöyle sıralanıyor:
- Hindistan 9 milyon 933 bin 997
- Brezilya 6 milyon 974 bin 258
- Rusya 2 milyon 734 bin 454
- Fransa 2 milyon 391 bin 447
- Türkiye 1 milyon 898 bin 447
- İngiltere 1 milyon 888 bin 116
- İtalya 1 milyon 870 bin 576
- İspanya 1 milyon 771 bin 488
- Arjantin 1 milyon 510 bin 203
- Kolombiya 1 milyon 444 bin 646
- Almanya 1 milyon 386 bin 243
- Meksika 1 milyon 267 bin 202
- Polonya 1 milyon 159 bin 901
- İran 1 milyon 131 bin 77
COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 655 bin 741 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 979 bin 581 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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