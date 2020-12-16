Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 5 bin 172'ye yükseldi.

ABD, 17 milyon 158 bin 653 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke. Vaka sayısında ülkeler şöyle sıralanıyor:

- Hindistan 9 milyon 933 bin 997

- Brezilya 6 milyon 974 bin 258

- Rusya 2 milyon 734 bin 454

- Fransa 2 milyon 391 bin 447

- Türkiye 1 milyon 898 bin 447

- İngiltere 1 milyon 888 bin 116

- İtalya 1 milyon 870 bin 576

- İspanya 1 milyon 771 bin 488

- Arjantin 1 milyon 510 bin 203

- Kolombiya 1 milyon 444 bin 646

- Almanya 1 milyon 386 bin 243

- Meksika 1 milyon 267 bin 202

- Polonya 1 milyon 159 bin 901

- İran 1 milyon 131 bin 77

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 655 bin 741 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 979 bin 581 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.