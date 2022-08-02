Irak'ta Şii lider Sadr'a ait ve protestoları yönlendiren sosyal medya hesabından oturma eylemleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre, Bağdat'taki Meclis binasını dolduran Sadr destekçisi protestocular, binayı 72 saat içerisinde boşaltacak ve oturma eylemlerini Meclis binasının önünde ve çevresinde (Yeşil Bölge) sürdürecek.

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Sosyal medya hesabından ayrıca 5 Ağustos Cuma günü, yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge ortasında tüm vilayetlerden katılımla cuma namazı kılınması çağrısı yapıldı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Sadr yanlısı protestoculara eylemlerini sonlandırma çağrısında bulunarak, siyasi gruplar arasında ulusal diyalog ve uzlaşının gerekliliğini vurgulamıştı.

Kazımi'nin diyalog çağrısına hem Bağdat'taki Şii, Sünni ve Türkmen liderlerden hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) destek gelmişti.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerin galibi Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi İran destekli çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.