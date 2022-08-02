Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, bu programa katılmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Bayramov, toplantının Taşkent'te düzenlenmesinden dolayı Özbekistan hükümetine teşekkür etti.

Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan üçlü ilişkilerinin aslında ortak tarih, kültür ve üç ülke arasında sağlam temel üzerindeki karşılıklı bağlara dayandığını belirten Bayramov, Azerbaycan'ın sürekli olarak bölgesel iş birliği formatlarını desteklediğini dile getirdi.

Bayramov, küresel güvenlik, istikrar ve ekonomik kalkınmayla ilgili artan sıkıntıların olduğu bir dönemde bu yeni üçlü platformun aslında barış, güvenlik ve refah anlamında ülkelerin istek ve umutlarına katkı sağladığını, bu formatın sektörel angajman, ekonomik, ticari ilişkiler ve sınır aşan girişim faaliyetleri açısından fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

"Zengezur koridorunun açılması Avrupa ve Asya arasında önemli bir fırsat"

Bakan Bayramov, "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, diğer tarafından da Zengezur koridorunun açılması bu ülkeler için Avrupa ve Asya arasında ulaştırma, ticaret ve iletişim açısından önemli bir fırsattır." dedi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan ile arasındaki çatışmanın sona ermesinden bu yana rehabilitasyon ve yeniden inşa çalışmalarına başladığını belirten Bayramov, ülkesinin bu çerçevede geçen yıl 1,3 milyar dolarlık yatırım yaptığını bildirdi. Bayramov, kardeş ülke Türkiye ve Özbekistan'a, Azerbaycan'ın savaş sonrası yeniden inşası konusundaki destekleri ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

"Ermenistan artık somut adımlar atmalıdır"

Azerbaycan'ın, topraklarındaki işgalin izlerini silmenin yanında Ermenistan ile savaş sonrası normalleşmesi sürecine de girdiğine işaret eden Bayramov, bu bağlamda, karşılıklı olarak egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının ihlal edilemez ilkeleri üzerinde karşılıklı tanıma ve saygı çerçevesinde iki ülke arasında ilişkilerin tesis edilmesini önerdiklerini söyledi.

Bayramov, bölgede, güney Kafkasya'da istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir ortam oluşturmanın buradan geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında dinamizm artmakta ama Ermenistan, diğer taraftan müzakereleri gerçekten yapmıyor ve sadece müzakere yapıyormuş gibi görünüyor. Bu noktada verdiği iyi niyetli taahhütleri uygulamak yerine Ermenistan, yapay yöntemler ve farklı yollarla bütün görüşme ve tartışmaları ertelemektedir. Bundan dolayı da sağlamak istediğimiz ilerleme sınırlı kalıyor.

Şu anda karşımızda eksiksiz normalleşme için tarihi bir fırsat var. Bunu kaçırmamak adına Ermenistan artık somut adımlar atmalıdır. Güvenlik ve refah açısından karşılıklı kazanma içinde iyi komşuluk ilişkilerine ihtiyacımız var."

"Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşliğin artmasını umuyorum"

Afganistan'daki güvenlik ve istikrarın, bölgenin genel istikrarıyla yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Bayramov, bundan dolayı uluslararası camiayla iş birliği ve koordinasyon içinde Afganistan'daki durumu iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramov, bu üçlü toplantının faydalı olacağını, Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşlik ve ortaklığın daha da artırılmasını umduğunu dile getirdi.