Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'da yenilenebilir enerji ve atıklarla bölgesel ısıtmayı teşvik etmeyi hedefleyen programa onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, planın ülkenin enerji ve iklim planı uygulaması ile AB Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyumlu bulunduğu belirtildi.

Ülkedeki emisyonların da azalacak

Plan çerçevesinde Almanya'da yenilenebilir enerjinin payının artacağına işaret edilen açıklamada, ülkedeki emisyonların da azalacağı kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın 2028 yılına kadar yenilenebilir enerji ve atık ısı ile çalışan bölgesel ısıtma şebekelerine toplam 2 milyar 980 milyon euroluk hibe sağlayacağı, bunun yeşil dönüşüme katkıda bulunacağı vurgulandı.

Almanya'da yılda 681 megavat saatlik yenilenebilir ısı üretim kapasitesi kurulması öngürülüyor

Planla Almanya'da yılda 681 megavat saatlik yenilenebilir ısı üretim kapasitesi kurulması ve söz konusu yatırım maliyetlerinin yüzde 40'ına kadarlık kısmının desteklenmesi öngörülüyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanında bulunuyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.