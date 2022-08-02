Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dün başlayan ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek olan 10. Konferans kapsamında Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) uygulanmasını gözden geçiriyor.

NPT, ABD'nin atom bombalarını ilk kez 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde kullanılmasının ardından ülkelerin nükleer silahlanma yarışının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz 1968'de imzaya açıldı ve 1970'te yürürlüğe girdi.

NPT anlaşması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin sivil amaçlarla kullanımı ve nükleer silahsızlanma olmak üzere üç temel prensibe dayanıyor.

Dünyada nükleer bombaların ilk kez Japonya'nın söz konusu kentlerinde kullanılmasının ve binlerce kişinin ölümüne neden olmasının üzerinden yaklaşık 77 yıl geçti.

Geçen sürede başlangıçta ABD ve Sovyetler Birliği arasında cereyan eden nükleer silahlanma yarışına sonraki dönemlerde başka ülkeler de katılırken, özellikle ABD ve Sovyetler Birliği’nin nükleer savaş başlığı sayıları bazı dönemler zirveye çıktı.

Dünyadaki nükleer silahların yaklaşık yüzde 90’ı ABD ve Rusya’da

Rapora göre mevcut durumda 9 ülke nükleer savaş başlıklarına sahip.

Bu bağlamda ABD ve Rusya, toplamı 12 bin 705'i bulan bu başlıkların yaklaşık yüzde 90’ına sahip durumda. Ocak 2022 itibarıyla ABD’nin 5 bin 428, Rusya’nın 5 bin 997, Çin’in 350, Fransa’nın 290, İngiltere’nin 225, Pakistan'ın 165, Hindistan’ın 156, İsrail’in 90, Kuzey Kore’nin 20 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Nükleer silahların artması bekleniyor

Rapora göre ABD ve Rusya'nın nükleer savaş başlıklarının 2021 ve önceki yıllara göre azalması modernizasyon çalışmaları çerçevesinde eskiyen savaş başlıklarının sökülmesinden kaynaklanırken, yürütülen modernizasyon çalışmaları kapsamında gelecek 10 yılda savaş başlıklarının da artması bekleniyor.

Ayrıca ABD ve Rusya'nın imzaladığı 2010 Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) stratejik seviyede olmayan nükleer silahlara yönelik sınırlama getirmiyor.

Nükleer silahlanma konusunda İngiltere geçen yıl nükleer başlık kapasitesini artırma kararını açıklayarak elindeki nükleer başlık kapasitesini 260'a çıkaracağını duyururken, sahip olduğu operasyonel nükleer başlık kapasitesi, konuşlandırılan savaş başlıkları ve füzelere ilişkin rakamları kamuoyuna açıklamayacağını ifade etti.

Nükleer silah konusunda şeffaf olmayan Çin ise nükleer silah kapasitesinin artışı noktasında önemli bir eşikte bulunuyor.

Ülkeden alınan uydu görüntüleri inşa halindeki 300 yeni füze deposunun mevcudiyetini gösteriyor.

Kuzey Kore de mevcut askeri nükleer programını ulusal güvenlik stratejisinin merkezi unsuru haline getirdi. Ülkenin, elindeki savaş başlığı sayısı 20 civarında olmasına rağmen 40-45 savaş başlığı üretecek kadar malzemeye sahip olduğu tahmin ediliyor.