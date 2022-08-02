Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, geçici hükümeti görevlendirdiğini söyledi.

Geçici hükümetin Başbakanı Gılıb Donev ve kabine üyelerini tanıtan Radev, “Ana görevimiz, devleti savaşa katılmaktan uzak tutmak ve milli güvenliğimizi korumak olacaktır.” dedi.

"Bulgaristan savaştan uzak kalmalı"

Radev, Bulgaristan’ın Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştan uzak kalması gerektiğine işaret etti.

Hükümetin erken genel seçimlerinin şeffaf ve düzgün bir şekilde yapılmasıyla görevli olacağını vurgulayan Radev, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın son bulmasını umduğunu söyledi.

Başbakan Donev de geçici hükümetinin ana görevlerinin “erken genel seçimlerin hazırlanması, ülkedeki başlıca devlet kurumları arasındaki karşılıklı güveninin sağlanması, miras bırakılan tüm krizlerden çıkış yolunun bulunması ve siyasi gerginliğin azaltılması” olacağını anlattı.

Konuşmaların ardından Başbakan Donev ve 20 üyeli kabine yemin etti.

Bulgaristan’daki hükümet krizi

Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, 22 Haziran'da mecliste güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Ardından hükümet krizini çözmek için 3 siyasi parti arasında yaklaşık 7 ay süren kabine kurma girişimleri başarısız olmuştu.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, dün parlamentoyu feshederek ülkede 2 Ekim’de erken genel seçim yapılması kararı aldı.

Radev, seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümetin kadrosunu da açıkladı.

Bulgaristan’da 2021 yılında halk 3 kez genel seçimler için sandık başına gitmişti.​​​​​​​