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Dünya
AA 12.11.2023 00:10

Şifa Hastanesi'ndeki 600 yaralı ve hasta ölümle karşı karşıya

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan, ameliyatların yapılamadığı, elektrik ve suyun olmadığı Şifa Hastanesi'ndeki 600 yaralı ve hastanın ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi'ndeki 600 yaralı ve hasta ölümle karşı karşıya

Şifa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Ahmed Ebu Neda, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna hastanedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Hastanedeki durumun tam bir felaket olduğunu belirten Ebu Neda, şunları söyledi:

"Az önce iki yaralı geldi, birinin karnı açık, bağırsakları dışarıya çıkmıştı ama hiç bir şey yapamadık. Ameliyathanelerde elektrik yok. İçecek suyu bile zor buluyoruz. Hastanede 600 hasta ve yaralı var. Durum, kelimenin tam anlamıyla felaket. Durumun bu şekilde devam etmesi, hastalar için ölüm fermanının verilmesi anlamına gelir."

İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz
İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi doktoru: Bizi kurtarın yoksa öleceğiz

Doktorlar yaralılar arasında seçim yapmak zorunda kalıyor

Doktorların büyük kısmının bombardıman nedeniyle hastaneyi terk ettiğini kaydeden Ebu Neda, bazı doktorların da yaralılara yardım etmek için hastanede kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ebu Neda, kısıtlı imkanlar ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle doktorların getirilen yaralılar arasında seçim yapmak ve 10 yaralıdan 1'ini tedavi edip diğerlerini kaderine terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Gazze'deki hükümet: Şifa ve diğer hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya
Gazze'deki hükümet: Şifa ve diğer hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya

Doktorların psikolojik desteğe ihtiyacı var

Doktorların maruz kaldıkları olaylar nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyacağına işaret eden Ebu Neda, hastanede durumun kimsenin tahammül edemeyeceği kadar korkutucu ve dehşet verici olduğunu söyledi. Ebu Neda, bunun "tüm uluslararası tıp ve sağlık kurumları için yüz karası bir durum" olduğunu kaydetti.

Ebu Neda, hastanedeyken silah sesleri duyduklarını, hiçbir iletişim hatları olmadığını, hastane dışında neler olup bittiğini bilmediklerini, hastanenin yakınlarında ambulans da görmediklerini anlattı.

İsrail'in saldırılarının hedefi olan Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı: Hastalar ölüyor...
İsrail'in saldırılarının hedefi olan Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı: Hastalar ölüyor...

İsrail, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dünden bu yana saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtilmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından da "Gazze'deki hastaneler, son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride." açıklaması yapılmıştı.

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