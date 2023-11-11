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Dünya
AA 11.11.2023 23:45

Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisinden hastalar ölüyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bu sabahtan beri elektrik, su ve yiyecek olmadığını belirterek, yoğun bakımdaki bir hasta ve kuvözdeki 2 bebeğin elektrik olmadığı için hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisinden hastalar ölüyor
[Fotograf: AFP]

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'de Şifa Hastanesi'nde görevli MSF üyesi cerrah Mohammed Obeid'in hastanedeki krize ilişkin uyarılarını içeren ses kaydına yer verildi.

Obeid, "Şu an durum çok kötü. Bağlantımız yok, internet yok. Dördüncü kattayız, hastanedeki dört hastaya ateş açan bir keskin nişancı var. Birinin doğrudan boynunda kurşun yarası var ve diğeri ise karnından vuruldu." diye konuştu.

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"Elektrik olmadığı ve kuvöz çalışmadığı için ölen 2 yenidoğan hastamız var"

Hastane dışına çıkan insanların bir kısmının güneye gitmek istediğini belirten Obeid, bu kişilerin saldırıya maruz kaldığını anlattı.

Obeid, sabahtan beri hastanede elektrik, su ve yiyecek olmadığını vurgulayarak, ekiplerinin de bitkin olduğunu söyledi.

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Kaybettikleri hastalardan bahseden Obeid, "Elektrik olmadığı ve kuvöz çalışmadığı için ölen 2 yenidoğan hastamız var. Ayrıca yoğun bakımdaki yetişkin bir hastamız elektrik olmadığı için kapanan solunum cihazı nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Hastaların tahliyesi için garanti çağrısı

Obeid, İsrail ordusunun hastanenin etrafındaki her şeyi vurduğunu ve hastaneyi de birçok kez hedef aldığını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Artık yalnız olduğumuza neredeyse eminiz. Kimse bizi duymuyor. Birisinin bize hastaları tahliye edebileceklerine ilişkin garanti vermesini istiyoruz. Çünkü tıbbi bakıma ihtiyaç duyan ve tahliye edilmesi gereken yaklaşık 600 yatan hastamız var.

Yaklaşık 37 ila 40 prematüre bebeğimiz var. Yoğun bakımda 17'ye yakın hastamız daha var. Ameliyat sonrası tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 600 hastamız var."

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