Sidney ve Tayland’da pandemi krizi derinleşiyor.

Avustralya’nın Sidney kenti, vakalar rekor seviyelere çıkarken, katı kısıtlamalardan aylarca çıkamayacak gibi görünüyor.

Yeni Güney Galler yönetimi, Sidney bölgesi için 4 haftadan fazla süren karantinaya rağmen rekor sayıda vaka bildirdi ve sert önlemlerin eylül ayına kadar uzayabileceğine dair işaretler verdi.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, ağustos ayına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve aşının önemine dikkat çekti.

Sidney'deki salgının merkezi şimdi şehrin batısına doğru kaymış durumda.

50 daireden oluşan bir apartman, birkaç hanedeki altı sakinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından kilitlendi ve polis koruması altına alındı.

Blacktown'daki apartmanın tüm sakinleri test ediliyor ve 14 günlük karantina süresi boyunca yiyecek ve diğer hizmetler sağlanıyor.

Sidney'deki iki hastanede de iki hemşire ve bir öğrenci hemşirenin testlerinin pozitif çıkmasının ardından önlemler alındı.

Aşı konusunda da sıkıntılar yaşanıyor

Hükümet pandemi yönetiminde eleştirilerin odağına oturmuşken aşı konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

Bu yılın ikinci yarısında gelmesi beklenen 51 milyon Novavax dozu artık 2022'ye kadar beklenmiyor.

Tayland'ın otoparkları hastane oldu

Tayland’ın sağlık sistemi artan vakalar ile çökmüş durumda.

Hastanelerde yatak olmadığı için doktorlar hastaları otoparklarda tedavi etmek zorunda kalıyor.

Ağır hastalar ise evlerine gönderiliyor.

Ülke geçen yıl dünyadaki en düşük vakaya sahipken bu yıl büyük kriz yaşıyor.

Pandemi yönetimi sınıfta kaldı

Hükümletin pandemiyi yönetme şekline tepiler büyürken aşılama kampanyası da başarısızlıkla devam ediyor.

Ülkede son 4 ay içinde toplam ölüm sayısı 100'den 4 bin 146'ya yükseldi.

Tıbbi gönüllülere göre, bazıları hastane yatağı olmadığı için evlerinde öldü.

Geçen hafta cesedi saatlerce kaldırımda bırakılan ve halkı öfkelendiren bir kişi de dahil olmak üzere Bangkok sokaklarında ölenler oldu.

Hükümet, vaka sayılarının daha düşük olduğu birkaç ay önce sokağa çıkma yasağı getirmediği için eleştiriliyor.

Ülkede salı günü 14 bin 150 vaka ve 118 ölüm açıklandı.