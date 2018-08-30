Şiddetli yağmur fırtınası Çin'i vurdu

Çin Fujiyan'da Çarşamba günü başlayan şiddetli yağmur fırtınası sonucu oluşan seller, bölgedeki birçok şehre zarar verdi.

İtfaiye departmanı, Quanzhou şehrinden gün boyunca yağmur kaynaklı acil durumlarla ilgili 100 rapor aldıklarını açıkladı.

Evlerinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Zhangban kasabasının Yuqian Köyü'nde sel felaketi, evlerindeki 8 kişiyi vurdu.

Neyse ki olay yerine hızlı bir şekilde giden itfaiyeciler, zor durumdaki insanları güvenli alanlara götürdü.

Yaklaşık 200 kişi tahliye edildi

Quanzhou itfaiyesi görevlisi Chen Junda, "Köyün bir çok kısmını su basmış olduğundan, itfaiye araçlarımız içeri giremedi. Bu nedenle itfaiyecilerimiz kurtarma operasyonunu yürüyerek yapmak zorunda kaldı. Ayrıca pek çok yerleşimci evlerinde mahsur kalmıştı ve tam olarak nerede olduklarını bilmiyorduk. Bu nedenle ekipler evden eve arama yapmak zorunda kaldı" dedi.

Quanzhou itfaiyesi, Çarşamba günü 10 saat süren çalışmayla, şehir genelinde yaklaşık 200 kişiyi tahliye etti.

Kaynak: Reuters