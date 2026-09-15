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Dünya
Guardian 15.09.2026 12:54

Sıcak içecekler sıcak havalarda serinletebilir mi?

Sıcak havalarda serinlemek için soğuk içecekler tercih ediliyor. Ancak araştırmalara göre serinleme üzerindeki asıl etkenlerden biri, terin buharlaşmasını sağlayan ortam koşulları.

Sıcak içecekler sıcak havalarda serinletebilir mi?
[Fotograf: AA]

Sıcak havalarda serinlemek için genellikle soğuk içeceklere yöneliyoruz. Ancak sıcak bir fincan çayın da vücudun serinlemesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

“Live Forever? A Curious Scientist’s Guide to Wellness, Ageing and Death” kitabının yazarı Prof. John Tregoning, sıcak içeceklerin serinletici etkisinin koşullara bağlı olduğunu belirtiyor.

Avustralyalı bilim insanı Prof. Ollie Jay'in çalışmalarına işaret eden Tregoning, sıcak bir içecek tüketildiğinde vücutta iki etkinin ortaya çıktığını söylüyor.

Bunlardan ilki, içeceğin vücuda verdiği ısı. İkincisi ise buna bağlı olarak terlemenin artması.

Sıcak içecek vücut sıcaklığını yükseltiyor ve bu durum daha fazla terlemeyi tetikliyor. Ter cilt yüzeyinde buharlaştığında ise vücuttan ısı uzaklaştırarak serinlemeyi sağlıyor.

Nemli havada sıcak içecek serinletmeyebilir

Ancak terin buharlaşabilmesi için ortam koşullarının uygun olması gerekiyor.

Rüzgarlı ortamlarda ter daha kolay buharlaşırken, nemin yüksek veya havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde ter vücuttan akıp gidiyor.

Bu nedenle sıcak ve nemli ortamlarda sıcak içecek tüketmek serinletmek yerine vücut sıcaklığının daha da artmasına neden olabiliyor.

Uzmanlara göre sıcak havalarda asıl önemli olan, içeceğin sıcaklığından bağımsız olarak yeterli sıvı tüketmek.

Sıcak veya soğuk içeceklerin serinletme açısından birbirine karşı büyük bir üstünlüğü bulunmuyor. Bu nedenle içecek tercihi büyük ölçüde kişisel tercihe bağlı.

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