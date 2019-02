ABD'nin Philadelphia kenti üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi Virgin Atlantic Havayolları uçağı, Londra'ya planlanandan 48 dakika önce indi.

Pilot Peter James, Twitter mesajında "Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim" dedi.

758 MPH: The jet stream is so strong over the US right now... that @VirginAtlantic Flight 8 from LAX to London is whipping above Kansas at a ground speed of 758 miles an hour. That's almost the speed of sound... #CAwx @KPIXtv pic.twitter.com/xni0IuKO5Z