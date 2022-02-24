Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hayrettin Eren'in Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi dolayısıyla mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine taziyelerini sunduğunu söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletmişti.

Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye de Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı vermişti.