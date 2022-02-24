Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal'den şehit Hayrettin Eren için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi sonucu şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hayrettin Eren'in Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi dolayısıyla mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine taziyelerini sunduğunu söyledi.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletmişti.
Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye de Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı vermişti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Senegal Mevlüt Çavuşoğlu
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