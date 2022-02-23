Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Sall görüşmede, Erdoğan'ın ülkesini ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren'in Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Şehit Hayrettin Eren'e Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye de Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı verdiğini ifade etti.