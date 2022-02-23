Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senagal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
[Fotoğraf: AA]
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi sonucu şehit olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
Sall görüşmede, Erdoğan'ın ülkesini ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren'in Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.
Şehit Hayrettin Eren'e Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye de Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı verdiğini ifade etti.
Etiketler: Senegal Recep Tayyip Erdoğan
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