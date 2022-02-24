Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Vang, mevcut krizin nedeninin, Kiev yönetiminin ABD ve müttefiklerinin teşvikiyle Minsk Mutabakatı'nı uygulamaktan vazgeçmesi olduğu konusunda mutabakata vardı.

İki bakan Rusya ve Çin'in, tüm ülkelerin, güvenliğin bölünmezliği ilkesine saygı duyması gerektiği konusunda da ısrarcı olduğunu teyit etti.