Kırgızistan Savunma Bakanı General Baktıbek Bekbolotov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı kabul etti.

Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen kabulde, Bekbolotov ve Doğan, ikili ilişkilerdeki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bekbolotov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ortak tarih ve kültür temelinde kurulan ilişkilerin dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin Kırgızistan'a her yönden destek sağladığına dikkati çeken Bekbolotov, "Türkiye'ye, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine sağladığı askeri ve teknik destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşmenin ardından Doğan'a, günün anısına bir hediye takdim etti.