Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Kiev yakınlarındaki 2 Rus helikopterini vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, sosyal medya hesabından sabah vurulan Rus helikopterinin vurulma görüntülerini de yayınladı.
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