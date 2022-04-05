Aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Guterres ile bazı konu başlıklarını konuştuklarını ifade etti.

Sall, Guterres ile Ukrayna'daki savaşın Afrika kıtası üzerindeki etkisiyle mücadelenin yolları ve araçlarını da ele aldıklarını kaydetti.

Guterres daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Orta Doğu ve Afrika'da "gıda krizine" neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.