Seyir halindeki otobüs bir anda alev topuna döndü. Yangın çevredeki binalara da sıçradı. fransa'da yangın paniği yaşandı.

Devlete ait toplu taşıma hizmeti veren RATP'ye ait elektrikli otobüs, kent merkezindeki Saint Germain bulvarında alev aldı. Polis bölgeyi kordon altına aldı.

Otobüste başlayan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Seine Nehri kıyısından yükselen siyah dumanlar, Paris'in bir çok bölgesinden gözlemlendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüs şoförünün, yolcuları zamanında tahliye etmesi sayesinde olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.