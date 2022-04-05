Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, insani koridorların açıldığı Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 2 bin 405 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya’ya ulaştığını belirtti.

Rus işgalcilerin sistematik olarak tahliye çalışmalarına engel çıkardığı Lugansk bölgesinden 971 sivili tahliye edebildiklerini bildiren Vereşçuk, Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden bir delegasyon eşliğindeki otobüsün Manguş şehrinde bekletildiğini hatırlattı.