Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da bir günde yaklaşık 4 bin sivil tahliye edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, son 24 saatte 3 bin 376 sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, insani koridorların açıldığı Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 2 bin 405 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya’ya ulaştığını belirtti.
Rus işgalcilerin sistematik olarak tahliye çalışmalarına engel çıkardığı Lugansk bölgesinden 971 sivili tahliye edebildiklerini bildiren Vereşçuk, Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden bir delegasyon eşliğindeki otobüsün Manguş şehrinde bekletildiğini hatırlattı.
Etiketler: Ukrayna Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya Donbas
Son Haberler
- 00:06
- 01:47
- 01:33
- 01:18
- 00:56
Sıradaki Haber
Zelenskiy: Diğer kentlerdeki bilanço Buça’dan daha ağır olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz