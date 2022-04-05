Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında uluslararası topluma çağrı yaptı.

Ukrayna'daki sivil ölümlerinin en açık şekilde araştırılması gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı suçlayarak, "Ukrayna topraklarında işledikleri suçların izlerini yok etmeye çalışacaklar" dedi.

''Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor''

Zelenskiy, Rus birliklerin ve askeri teçhizatın ülkenin doğusuna yoğunlaştırıldığını vurgulayarak, Rusya'nın bu bölgedeki yeni saldırılara karşı hazırlanmaya devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap edeceğini de sözlerine ekledi.