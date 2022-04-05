Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 01:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Diğer kentlerdeki bilanço Buça’dan daha ağır olabilir
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir video mesaj yayınladı. Rusya'nın saldırdığı Buça'daki sivil ölümlerine dikkat çeken Zelenskiy, "Borodyanka ve kurtarılan diğer kentlerdeki bilanço Buça’dan daha ağır olabilir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında uluslararası topluma çağrı yaptı.
Ukrayna'daki sivil ölümlerinin en açık şekilde araştırılması gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı suçlayarak, "Ukrayna topraklarında işledikleri suçların izlerini yok etmeye çalışacaklar" dedi.
''Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor''
Zelenskiy, Rus birliklerin ve askeri teçhizatın ülkenin doğusuna yoğunlaştırıldığını vurgulayarak, Rusya'nın bu bölgedeki yeni saldırılara karşı hazırlanmaya devam ettiğini söyledi.
Zelenskiy, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap edeceğini de sözlerine ekledi.
Son Haberler
- 00:06
- 01:39
- 01:33
- 00:56
- 00:52
Sıradaki Haber
İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz