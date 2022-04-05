Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini duyurdu.

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 17 askeri altyapı unsuru imha edildi" dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 394 insansız hava aracı, 226 hava savunma füze sistemi, 1948 tank ve zırhlı araç, 212 çok namlulu roketatar, 838 obüs ve havan topu ve 1842 özel askeri araç vuruldu." ifadelerini kullandı.