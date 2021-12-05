Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda dün meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Patlamadan bölgedeki 11 köy etkilendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, patlama sonrası 13 kişinin hayatını kaybettiğini, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini söyledi.

Muhari ayrıca patlama nedeniyle 98 kişinin yaralandığını ve çoğunun yanık tedavisi gördüğünü ifade etti.

902 kişi bölgeden uzaklaştırıldı

Öte yandan duman ve kül nedeniyle birçok köy karanlığa gömüldü ve 902 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçinin de kurtarıldığı açıklandı.

Bölgede havadan yapılan çekimler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.