Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selfie çekerken ölümden döndüler
İspanya'da bir çift 30 metre yükseklikteki falezlerde öz çekim yaparken dengesini kaybetti. Deniz yüzeyindeki yosun tabakasının üzerine düşen çift ölümden döndü. Kazayı birkaç kırıkla atlatan çift tedavi altına alındı.
İspanyol çift, sahil kasabası Cala Cristal'de öz çekim yapmak istedi.
Ancak yaslandıkları ahşap korkulukta dengelerini kaybedince 30 metreden boşluğa düştüler. Yosun tabakasının üzerine düşen çift ölümden kıl payı kurtuldu.
Kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen çift hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İspanya
Son Haberler
- 14:23
- 14:18
- 14:14
- 14:14
- 14:06
Sıradaki Haber
İran medyası: İsrail adına casusluk yapan İsveçli idam edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz