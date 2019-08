Olay Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’nın Yelizovo kasabasında yaşandı. Sakin kasaba, anne ayı ve 3 yavrusunun gelmesiyle hareketlendi.

Ayılarla polis arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Ayılardan korkan kasabalılar da kaçmaya başladı. Görüntüler güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Bir alışveriş merkezi önünde polis aracı tarafından sıkıştırılan ayılar ters yöne doğru yönlendirildi.

Polisler araçla ayıları kontrol altına alamayınca özel radyo frekanslarıyla ayıları korkutarak Avaşa nehrine doğru yönlendirdi.

Ayıların kasabaya uzak bir noktada kontrol altında tutulduğu açıklandı.

