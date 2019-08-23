Dünya

Şehre inen ayılar ortalığı birbirine kattı

23 Ağustos 2019 Cuma 15:38 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 16:03

Rusya'da şehre inen ayılar ortalığı karıştırdı. Anne ayı ve 3 yavrusu ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’nın Yelizovo kasabasında yaşandı. Sakin kasaba, anne ayı ve 3 yavrusunun gelmesiyle hareketlendi. Ayılarla polis arasında uzun süren bir kovalamaca yaşandı. Ayılardan korkan kasabalılar da kaçmaya başladı. Görüntüler güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Bir alışveriş merkezi önünde polis aracı tarafından sıkıştırılan ayılar ters yöne doğru yönlendirildi. Polisler araçla ayıları kontrol altına alamayınca özel radyo frekanslarıyla ayıları korkutarak Avaşa nehrine doğru yönlendirdi. Ayıların kasabaya uzak bir noktada kontrol altında tutulduğu açıklandı. Kaynak: İHA Etiketler: rusya ayı

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