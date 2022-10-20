Scholz, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel’de yaptığı açıklamada, zirvede, Ukrayna’ya dayanışma gösterilmesine kapsamında eşgüdüm içinde yapılan desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa’da da enerji güvenliğinin sağlanmasını isteyen Scholz, "Fiyatların uygun seviyede olması gerektiği açıktır. Gaz, petrol ve kömür fiyatları düşmeli. Elektrik fiyatları düşmeli. Bu aynı zamanda Avrupa'da hepimizin ortak çabasını gerektiren bir şey." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, bu konuda AB Komisyonu'nun öneriler sunduğu için memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Şu anda dünya piyasalarında gaz fiyatlarının düştüğüne işaret eden Scholz, bunun Avrupa’ya daha hızlı yansıması gerektiğini aktardı.

Olaf Scholz, bir soru üzerine Almanya'nın AB’deki ülkelerle dayanışma ruhu içinde hareket ettiğini ifade etti.

Diğer birçok ülke gibi Almanya’nın yardım paketleriyle vatandaşlarını desteklediğini vurgulayan Scholz, 2023 ve 2024’te de vatandaşları gaz ve elektrik fiyatları konusunda destekleyebilecek durumda olacaklarını dile getirdi.

Bunun Fransa, İtalya, İspanya ve birçok ülkenin yaptığıyla aynı olduğunu belirten Scholz, "Dolayısıyla bu, Avrupa'da, başka birçok yerde de gördüklerimize çok iyi uyuyor ve aynı zamanda birlikte çalışmak için iyi bir temel oluşturuyor." diye konuştu.