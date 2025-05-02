Save the Children, Gazze'ye yardımları engelleyen İsrail'e karşı İngiltere'yi adım atmaya çağırdı

Save the Children'ın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in iki aydır Gazze'ye tam bir abluka uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sürede Gazze'ye sadece bombalar ve mermiler girdi. Çocukların hayatta kalabilmesi için gıda, kıyafet ve çadır girişleri yerine hava saldırıları devam etti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in insani yardımların girişini engellemesinin uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "İnsani yardım girişinin engellenmesi kararı derhal geri alınmalı, insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmeli. Endişe sözleri, eyleme geçmedikçe anlamsızdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere hükümetine de seslenilen açıklamada, "İngiltere hükümeti, işbirliğine son vermeli ve derhal İsrail'e tüm silah satışlarını durdurmalı, İsrail'in dokunulmazlığına son vererek tüm suçlulardan hesap sormalı ve İsrail'in işgaline son verecek adımları atmalı." ifadeleri kullanıldı.