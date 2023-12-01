Save the Children: 2023'te Batı Şeria'da öldürülen çocuk sayısı en az 101

Örgütten yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ya da yasa dışı yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli çocuk sayısı 63 olurken neredeyse her gün birden fazla çocuğun öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 388 çocuğun bu dönemde yerleşimcilerin saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle yerinden edildiği, en az 101 Filistinli çocuğun ise öldürüldüğü kaydedilerek "Batı Şeria'da İsrail askerleri ya da yerleşimciler tarafından bu yıl öldürülen Filistinli çocuk sayısı, 2005'ten bu yana 36 ile en çok ölümün yaşandığı yıl olan 2022'nin üç katı oldu. Ayrıca bu yıl en az 39 İsrailli çocuk öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

"İnsan hakları konusunda ciddi endişeleri gündeme getiriyor"

Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmaların ölümlerin yanı sıra çocukların okuldan uzak kalmasına, temel ihtiyaçlara ve hizmetlere ulaşamamasına da neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Batı Şeria'da kontrol noktalarından geçmeye çalışan çocukların telefonlarına el konulması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle askeri gözaltı sistemi tarafından alıkonulmaları ifade özgürlüğü, mahremiyet ve özgürlükten yoksun bırakma dahil olmak üzere insan hakları konusunda ciddi endişeleri gündeme getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee, Gazze'deki saldırılara gözlerin çevrildiği bir noktada Batı Şeria'daki çocukların durumlarının da kötüye gittiğini belirtti.

"Gazze'deki sivil ölümleri sürdükçe bunun çocukların haklarının içinin boşaltıldığı Batı Şeria'ya sıçrama ihtimali de artıyor" değerlendirmesi yapan Lee, İsrail'i çocuklara karşı güç kullanmayı durdurmaya çağırdı.

"Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, dünyadaki tüm çatışma bölgelerinde öldürülen çocuk sayısının toplamının üzerinde"

Lee, çocuk ölümleriyle ilgili bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini belirterek "Çocuk haklarına yönelik ihlalleri durdurmanın ve Gazze, Batı Şeria ve İsrail'deki çocuklara uzun süreli güvenlik sağlamanın zamanı çoktan geçti. Başka hiçbir şey onlara hak ettikleri geleceği sağlayamaz" ifadelerini kullandı.

Save the Children daha önce de İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen çocuk sayısının, 2019'dan bu yana dünyadaki tüm çatışma bölgelerinde öldürülen çocuk sayısının toplamının da üzerinde olduğunu açıklamıştı.