Suriye'de, Libya'da, Etiyopya'da ya da Karabağ'da...

Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), çatışmaların seyrini ve kaderini değiştirdi, tüm planları alt üst etti.

SİHA'ların varlığı artık savaş doktrinlerini yeniden ele almayı gerektirdi.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Şu an dünya devletleri İHA ve SİHA'lar karşısında çaresiz. Buna yönelik özellikle tanklara zırhlı araçlara karşı bir koruma sistemi geliştirebilmiş değiller, bunun için çok yoğun çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye de İHA'lara karşı kara unsurlarını korumak için çalışmalar yürütüyor.

Cephede kolay bir şekilde avlandığı düşünülse de uzmanlar tankın öneminin bittiği görüşüne katılmıyor.

Savunma Sanayii Uzmanı Turan Oğuz, kısa vadede tankların etkisiz olmayacağını belirtiyor; insansız tank devrinin geleceğine dikkat çekiyor.

Gelişmiş SİHA teknolojilerine karşı şu ana kadar yüzde yüz başarı sağlayan bir ülke bulunmuyor.

Ancak Türkiye her türlü duruma karşı sesten hızlı, dikey kalkış yapabilen ve harekat kapasitesini karanın yanı sıra açık denizlerde de yürütebilecek daha gelişmiş SİHA'lar için yoğun çalışma yürütüyor.