Sürekli yükselen enerji fiyatları, sonbahar aylarının başında dahi ısıtma maliyetlerini günbegün artırıyor.

Ancak, Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak enerji krizinin başlamasından önce bile, yeterince ısıtılmış bir ev AB'deki herkes için mümkün değildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin raporuna göre, enerji krizinden öne bile Almanya'daki nüfusun yüzde 3,2'si 2021'de mali nedenlerle evlerini veya dairelerini yeterince sıcak tutamıyordu.

Yalnız yaşayanlar ve tek ebeveynli hanelerdeki insanlar ortalamadan daha sık etkilendi.

Yalnız yaşayanların yaklaşık yüzde 4,3'ü ve tek ebeveynli hanelerde yaşayanların yüzde 4,7'si parasızlıktan dolayı evlerini yeterince ısıtamadı.

Ancak enerji krizi, Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde ısınma sorununu daha da artırdı.

En çok etkilenenler Bulgaristan, Litvanya ve Kıbrıs'ta

Yoksulluk nedeniyle ısınamama Almanya'da yüzde 3,2. Ancak bu oran bile AB ortalamasının oldukça altında.

Avrupa Birliği'nde (AB), nüfusun yaklaşık yüzde 6,9'u geçen yıl evlerini yeterince sıcak tutamadı.

Bu, en çok Bulgaristan'daki insanlar arasında yaygındı ve neredeyse dörtte biri (yüzde 23.7) etkilendi.

Onu Litvanya (yüzde 22,5) ve Güney Kıbrıs (yüzde 19,4) izledi.

Oran, Finlandiya'da (yüzde 1.3) ve İsveç, Slovenya ve Avusturya'da (yüzde1,7) en düşük.

Gaz fiyatı hızla yükseldi

Avrupa doğal gaz piyasalarında fiyatlar 1 yıl öncesine kıyasla 10 kattan fazla artarak tarihi zirve yaptı. Gaz fiyatlarındaki artış elektrik fiyatlarını da hızla yukarı tırmandırdı. Avrupa ülkelerinde toptan elektrik piyasalarında da fiyatlar 1 yıl öncesine kıyasla zaman zaman 8 kat artış gösterdi.

Hem Avrupa Birliği (AB) hem de üye ülkeler söz konusu enerji ürünlerindeki hızlı fiyat artışını aynı ölçüde tüketicilere yansıtmamak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için çeşitli tedbirler hayata geçirmeye çabalıyor.

Almanya medyası: Taksit isteyin

Almanya medyasında ısınma maaliyetlerinin artışıyla mücadele eden yoksul vatandaşların devlet tarafından verilen sözler yerine getirilse bile faturalarını yine de ödeyemeyeceğine dikkat çekiliyor.

Haberde, "ısınma maliyetleri artıyor, hükümet sürekli yeni yardımlar düşünüyor. Ama devletten kim ne alabiliyor?" denilerek acil durum planı için tavsiyeler verildi.

Evlerde düşük gaz tüketimine geçilmesi önerilerek, gaz tedarik şirketlerinden taksit istenmesi tavsiyesi verildi.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım dairesine başvurması önerildi.

AB acil durum planı hazırladı

AB, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı bir acil durum planı hazırladı. Plan kapsamında bütün üye ülkelerin gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarına karar verildi. Böylece, yılda yaklaşık 400 milyar metreküp gaz tüketen AB ülkelerinin yıllık 45 milyar metreküp civarında daha az gaz kullanması hedeflendi.

AB, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemeler de hazırladı. Bu çerçevede, doğal gaz depolarının 1 Kasım'a kadar yüzde 80 doldurulması hedefi belirlendi.

Rusya'nın Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz kesmesinin ardından AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı alınacak yeni tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi.